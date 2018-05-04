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На Кипре продажи недвижимости взлетели почти на 30% за год
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На Кипре продажи недвижимости взлетели почти на 30% за год 

Prian.ru 2 часа назад
По данным Земельного департамента, продажи недвижимости выросли во всех регионах острова. Лидировала в этом отношении Фамагуста (+79%), следом за ней идут Никосия (+46%), Ларнака (+20%) и Пафос (15%), пишет Cyprus Property News. За первые пять месяцев 2018 года продажи недвижимости на Кипре увеличились на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Самый значительный прирост показала Фамагуста (+76%), далее идут Никосия (+60%), Лимассол (+42%), Пафос (+36%) и Ларнака (+7%). Из 655 договоров 326 (49,8%) в апреле 2018-го заключили иностранцы. Из них 64 имели отношение к гражданам ЕС, а 232 — к гражданам стран за пределами ЕС. Самым популярным городом у зарубежных покупателей недвижимости остается Пафос. Следом за ним по мере убывания интереса идут Лимассол, Ларнака, Фамагуста и Никосия.
В нашей базе — свыше 8000 предложений по продаже жилья на Кипре.
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