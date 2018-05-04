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Бурятия попросила 5,5 млрд рублей на реконструкцию дороги вдоль Байкала
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Бурятия попросила 5,5 млрд рублей на реконструкцию дороги вдоль Байкала 

360tv.ru 2 часа назад
Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил российский Минтранс профинансировать реконструкцию автомобильной дороги вдоль озера Байкал. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В настоящее время уже разработана вся необходимая проектная документация. Реконструкция участка с 271 по 316 километр трассы «Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян» одобрили специалисты Главгосэкспертизы.
По словам Цыденова, общая стоимость работ, запланированных на 2019–2021 годы, составит 5,5 миллиарда рублей.
Предлагаем начать реализацию данного объекта в 2018 году с выделением 150 миллионов рублей из федерального бюджета
— глава Бурятии.
В свою очередь руководитель Минтранса Максим Соколов отметил, что ведомство предложения о выделении дополнительных средств на продолжение реконструкции автодороги.
Работы на дороге, а которой идет речь, ведутся с 2003 года. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 235,9 километра.
В 2018 году на ремонт дорог в Подмосковье потратят 36,2 миллиарда рублей. Соответствующее решение в апреле приняли депутаты Мособлдумы.
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