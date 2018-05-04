Бурятия попросила 5,5 млрд рублей на реконструкцию дороги вдоль Байкала 

Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил российский Минтранс профинансировать реконструкцию автомобильной дороги вдоль озера Байкал. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В настоящее время уже разработана вся необходимая проектная документация. Реконструкция участка с 271 по 316 километр трассы «Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян» одобрили специалисты Главгосэкспертизы.
По словам Цыденова, общая стоимость работ, запланированных на 2019–2021 годы, составит 5,5 миллиарда рублей.
Предлагаем начать реализацию данного объекта в 2018 году с выделением 150 миллионов рублей из федерального бюджета
— глава Бурятии.
В свою очередь руководитель Минтранса Максим Соколов отметил, что ведомство предложения о выделении дополнительных средств на продолжение реконструкции автодороги.
Работы на дороге, а которой идет речь, ведутся с 2003 года. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 235,9 километра.
В 2018 году на ремонт дорог в Подмосковье потратят 36,2 миллиарда рублей. Соответствующее решение в апреле приняли депутаты Мособлдумы.