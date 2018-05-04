Названы улицы Петербурга с самым большим выбором квартир

Максимальный среди всех улиц Санкт-Петербурга объем предложения вторичного жилья на начало мая 2018 года, 5727 лотов, зафиксирован на Октябрьской набережной. Об этом сообщается в материалах «Мир Квартир», поступивших в редакцию «Дома».

Средняя цена предложения на Октябрьской набережной, включая новостройки и вторичное жилье, составляет 5,18 миллиона рублей, средняя стоимость метра — 95,6 тысячи рублей.

В тройку лидеров вошли также Московский проспект и проспект маршала Блюхера, где предложение составило 2487 и 2792 лота соответственно. Средняя стоимость квадратного метра жилья на Московском проспекте, где преобладает «сталинская» застройка, составляет 131 тысячи рублей, лота — 8 миллионов рублей. Показатели проспекта маршала Блюхера находятся на уровне 104 тысяч рублей за метр и 6,43 миллиона рублей за лот соответственно.

На четвертом месте находится проспект Энгельса (1999 лотов), на пятом — Ленинский проспект (1964 лота). Средняя цена метра недвижимости на этих магистралях незначительно превышает 100 тысяч рублей, средняя стоимость лота находится в диапазоне 6,14-6,8 миллиона рублей.

В десятку петербургских улиц с самым большим предложением жилья входят также Аптекарский, Приморский, Пискаревский, Лиговский проспекты и проспект Просвещения. Совокупный объем предложения на этих улицах превышает 6 тысяч лотов, средняя стоимость метра варьируется от 100 до 172 тысяч рублей, квартиры — от 5,38 до 10,18 миллиона рублей.