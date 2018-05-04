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Выдано разрешение на строительство паркинга в составе жилого комплекса «Ривер Парк»
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Выдано разрешение на строительство паркинга в составе жилого комплекса «Ривер Парк» 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве 38 минут назад
Застройщик жилого комплекса «Ривер Парк», расположенного по адресу: улица Речников, владение 7, получил право начать работы по возведению наземного паркинга на территории жилого комплекса. Об этом рассказала заместитель Председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.
По словам заместителя Председателя Комитета, наземный паркинг рассчитан на 648 машино-мест. Объект реализуется в рамках пятого этапа строительства жилого комплекса. Ввод паркинга в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2018 года.
Всего в рамках реализации проекта жилого комплекса предусмотрено строительство отдельностоящих и подземных паркингов на 1 646 машино-мест. Напомним, подземный паркинг на 190 и отдельностоящий паркинг на 530 машино-мест были введены в эксплуатацию в период с 2016 по 2017 гг.
Также, согласно проекту, застройщиком ООО «Речников Инвест» предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест и офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов будут расположены объекты торговли и бытового назначения.
Строительство жилого квартала ведется в пять очередей на территории бывшей промзоны в районе Нагатинского затона. С 2016 по 2017 гг. были введены в эксплуатацию 6 жилых домов первой и второй очереди проекта. В апреле 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 5,6 и 7 корпуса третьей очереди. Кроме того, в марте этого года застройщик приступил к возведению общеобразовательной школы, которая после ввода в эксплуатацию будет передана на баланс города.
Также за счет средств инвестора была благоустроена часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала и построено 800 метров внутриквартальной дороги для обеспечения его жителей транспортной доступностью. Новая дорога получила название «улица Корабельная».
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