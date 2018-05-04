Ещё
Переселенцы из аварийного жилья не желают жить в новом доме в Пудоже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переселенцы из аварийного жилья не желают жить в новом доме в Пудоже 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Жители новостройки столкнулись с проблемами уже в первые месяцы проживания в доме №70 по улице Карла Маркса.
Активисты ОНФ в Карелии обнаружили недостатки в доме для переселенцев из аварийного жилья, который расположен в Пудоже по адресу ул. Карла Маркса, 70, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии.
— Когда попадаешь на придомовую территорию трехтажки, построенной в Пудоже рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то сразу понимаешь, что с благоустройством здесь серьезные проблемы. Детская площадка во дворе поставлена, но что располагается рядом с городком? Свалка отходов на месте контейнерной площадки. По словам жителей дома №70, эту гору мусора никто не убирает. А поскольку новостройка до сих пор не находится на обслуживании у какой-либо управляющей компании, то мусор благополучно разлетается по всему двору, захламляя территорию у подъездов, — рассказала член регионального штаба ОНФ в Карелии Татьяна Лебедева.
Как выяснили участники рейда, беспокоят новоселов на улице Карла Маркса не только проблемы с благоустройством территории, но и недоделки в доме. Так, жильцы одной из квартир были вынуждены сами ремонтировать бойлер. В данный момент здесь вышла из строя и сантехника. На окнах в квартирах образуется конденсат из-за чего подоконники всегда в воде. Некоторые новоселы жалуются на грибок, который поразил стены и потолки в комнатах.
Оценить, сколько на сегодняшний день недоделок в новостройке, общественникам не удалось. Дом, сданный в декабре прошлого года, до сих пор практически не заселен. В одном подъезде на 17 квартир активисты ОНФ обнаружили только три жилые, остальные пустуют. Не больше жильцов и в первом подъезде. При этом некоторые заселившиеся семьи до сих пор не могут оформить прописку и получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Не говоря о том, что малочисленные жильцы не могут создать ТСЖ или найти управляющую компанию для своего дома.
По результатам рейда активисты ОНФ в Карелии направили обращение в министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики с просьбой решить проблемы, выявленные в новостройке в Пудоже.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Семьи с детьми предложили освободить от налога на недвижимость Сумма выплат по ОСАГО сократилась почти на треть Мужчина разгромил съемную квартиру, выбрасывая вещи в окно (фото)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем190
«За что они боролись, на то и напоролись»140
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море277
На госсайте нашли вакансию для голых уборщиц13
Москвич посадил во дворе розы и пожалел257
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
03:26
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение