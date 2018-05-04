Переселенцы из аварийного жилья не желают жить в новом доме в Пудоже

Жители новостройки столкнулись с проблемами уже в первые месяцы проживания в доме №70 по улице Карла Маркса.

Активисты ОНФ в Карелии обнаружили недостатки в доме для переселенцев из аварийного жилья, который расположен в Пудоже по адресу ул. Карла Маркса, 70, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии.

— Когда попадаешь на придомовую территорию трехтажки, построенной в Пудоже рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то сразу понимаешь, что с благоустройством здесь серьезные проблемы. Детская площадка во дворе поставлена, но что располагается рядом с городком? Свалка отходов на месте контейнерной площадки. По словам жителей дома №70, эту гору мусора никто не убирает. А поскольку новостройка до сих пор не находится на обслуживании у какой-либо управляющей компании, то мусор благополучно разлетается по всему двору, захламляя территорию у подъездов, — рассказала член регионального штаба ОНФ в Карелии Татьяна Лебедева

Как выяснили участники рейда, беспокоят новоселов на улице Карла Маркса не только проблемы с благоустройством территории, но и недоделки в доме. Так, жильцы одной из квартир были вынуждены сами ремонтировать бойлер. В данный момент здесь вышла из строя и сантехника. На окнах в квартирах образуется конденсат из-за чего подоконники всегда в воде. Некоторые новоселы жалуются на грибок, который поразил стены и потолки в комнатах.

Оценить, сколько на сегодняшний день недоделок в новостройке, общественникам не удалось. Дом, сданный в декабре прошлого года, до сих пор практически не заселен. В одном подъезде на 17 квартир активисты ОНФ обнаружили только три жилые, остальные пустуют. Не больше жильцов и в первом подъезде. При этом некоторые заселившиеся семьи до сих пор не могут оформить прописку и получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Не говоря о том, что малочисленные жильцы не могут создать ТСЖ или найти управляющую компанию для своего дома.