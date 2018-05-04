Ещё
Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома с подземной автостоянкой в ТиНАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома с подземной автостоянкой в ТиНАО 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовала проект строительства девятисекционного жилого дома с подземной автостоянкой в НАО. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Комплексная жилая застройка. V этап. Жилой дом №1» по адресу: вблизи дер. Столбово, участок №2, поселение Сосенское, Новомосковский административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов уточнил, что согласована проектная документация на строительство девятисекционного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой.
«ТиНАО продолжает активно и комплексно развиваться. Правительство столицы под руководством мэра Москвы Сергея Собянина строит не только доступное жилье комфорт-класса, но и объекты социальной и торгово-бытовой инфраструктуры. Так, в рамках пятого этапа строительства вблизи дер. Столбово появится многоквартирный девятисекционный жилой дом переменной этажности, объединенный стилобатной частью с подземной двухуровневой автостоянкой. Кроме того, в рамках уже согласованного проекта на первом этаже здания разместятся помещения общественного назначения», — отметил В. Леонов.
В пресс-службе добавили, что в сумме в доме запроектировано 805 квартир различной конфигурации и площади. Связь по этажам в каждой секции будет осуществляться с помощью двух лифтов грузоподъемностью 400 и 1 тыс. кг и одной лестницей. Также проектом предусмотрено строительство подземной двухэтажной автостоянки манежного типа, предназначенной для постоянного хранения легковых автомобилей. Контроль въезда и выезда автомобилей будет осуществляться из помещения охраны, расположенного на первом подземном этаже, при въезде в автостоянку.
Кроме того, в рамках благоустройства прилегающей территории запланировано устройство площадок для игр детей, спорта и отдыха, а также установка малых архитектурных форм. Предполагается разбивка газонов и высадка зеленых насаждений.
Агентство «Москва»: последние новости
Газовый баллон взорвался на балконе жилого дома на западе Москвы Строительство гипермаркета площадью почти 17 тыс. кв. м в Домодедово планируют завершить в июле-сентябре Земельный участок в ТиНАО будет изъят для строительства технологической части ТПУ «Рассказовка»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем364
Найдено тело писателя Сергея Сакина21
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову154
«За что они боролись, на то и напоролись»129
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море291
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение