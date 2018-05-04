Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома с подземной автостоянкой в ТиНАО

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовала проект строительства девятисекционного жилого дома с подземной автостоянкой в НАО. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Комплексная жилая застройка. V этап. Жилой дом №1» по адресу: вблизи дер. Столбово, участок №2, поселение Сосенское, Новомосковский административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов уточнил, что согласована проектная документация на строительство девятисекционного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой.

«ТиНАО продолжает активно и комплексно развиваться. Правительство столицы под руководством мэра Москвы Сергея Собянина строит не только доступное жилье комфорт-класса, но и объекты социальной и торгово-бытовой инфраструктуры. Так, в рамках пятого этапа строительства вблизи дер. Столбово появится многоквартирный девятисекционный жилой дом переменной этажности, объединенный стилобатной частью с подземной двухуровневой автостоянкой. Кроме того, в рамках уже согласованного проекта на первом этаже здания разместятся помещения общественного назначения», — отметил В. Леонов.

В пресс-службе добавили, что в сумме в доме запроектировано 805 квартир различной конфигурации и площади. Связь по этажам в каждой секции будет осуществляться с помощью двух лифтов грузоподъемностью 400 и 1 тыс. кг и одной лестницей. Также проектом предусмотрено строительство подземной двухэтажной автостоянки манежного типа, предназначенной для постоянного хранения легковых автомобилей. Контроль въезда и выезда автомобилей будет осуществляться из помещения охраны, расположенного на первом подземном этаже, при въезде в автостоянку.

Кроме того, в рамках благоустройства прилегающей территории запланировано устройство площадок для игр детей, спорта и отдыха, а также установка малых архитектурных форм. Предполагается разбивка газонов и высадка зеленых насаждений.