Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано первой очереди жилого комплекса в Даниловском районе

Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди многофункционального жилого комплекса в районе Даниловский на юге Москве », — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что объект расположен по адресу: 3-й Павелецкий проезд, д. 3 (Даниловский, ЮАО).

«На участке застройки находятся несколько строений бывшей фабрики картонажных изделий конца XIX века. Большая часть хорошо сохранившихся зданий фабрики сохраняется и интегрируется в новый жилой комплекс. Часть малоценных и ветхих строений сносится. Сохраняются также несколько старинных деревьев, возраст которых более 100 лет. Они также включаются в новую структуру благоустройства комплекса», — указано в сообщении.

Отмечается, что общая площадь сданных объектов первой очереди составляет около 53 тыс. кв. м. В жилом комплексе 175 квартир разной конфигурации и площади. Площадь нежилых помещений, включая офисы, — 17,4 тыс. кв. м. Собственная инфраструктура включает встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс на 76 посещений в смену, а также магазины. Подземный паркинг рассчитан на 386 машиномест, включая 32 места для мототехники.

«В настоящее время ведутся работы на объектах второй и третьей очереди. Всего проект предполагает строительство свыше 136 тыс. кв. м жилой и нежилой недвижимости. В общей сложности в ЖК будет 549 квартир, а также детское дошкольное учреждение на 88 детей. В подземных паркингах создадут 1 тыс. 85 машиномест. Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ОАО «Московский картонажно-полиграфический комбинат», — поясняется в сообщении.

О. Антосенко подчеркнул, что Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. К проверкам жилого комплекса в 3-м Павелецком проезде привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.