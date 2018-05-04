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Жилье в Никарагуа дорожает
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Жилье в Никарагуа дорожает 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По словам агента компании Century 21 Nica Life в Сан-Хуан-дель-Сур Джоэла Стотт-Джесса, некоторые покупатели временно отложили заключение сделки на приобретение жилья, однако никто не отказался окончательно. Покупателей в Никарагуа привлекает тропический климат и разнообразный ландшафт в виде пляжей, озер, густых лесов и вулканов наряду с современными городами. И цены на жилье здесь обычно ниже, чем в соседних странах Центральной Америки, сообщает New York Times.
По словам Стотт-Джесса, цены на дома более высокого класса начинаются примерно с $200 000 рядом с пляжем и немного дешевле — в городах. Чаще всего сделки заключаются менее чем на $1 миллион. Аналогичная недвижимость в Коста-Рике — как минимум, на 50% дороже.
По словам агентов, продажи в секторе роскоши по всей стране выросли примерно на 3-4% в 2018 году, в то время как цены — на 10%. Кроме того, местное правительство поощряет иностранные инвестиции в недвижимость, предоставляя налоговые льготы в рамках программы резидентства и продолжая модернизацию инфраструктуры, включая дороги, аэропорты и телекоммуникации.
Большинство иностранных покупателей здесь — из США, Канады и Европы, но есть также из Коста-Рики и других стран ближнего зарубежья. Иностранцы, которые покупают жилье в Никарагуа, как правило, делают это с целью отдыха либо в связи с выходом на пенсию. Многие также вкладываются для получения последующей прибыли.
Большинство иностранных покупателей, особенно с семьями, интересуют пляжные поселения, такие как Сан-Хуан-дель-Сур. Города вроде Манагуа более популярны среди пенсионеров, фрилансеров или предпринимателей, имеющих бизнес, так как здесь хорошо развита инфраструктура.
Кстати, Никарагуа входит в ТОП-10 лучших стран для жизни на пенсии.
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