Ректор ЮФУ Марина Боровская за год заработала 9 миллионов рублей

На официальном сайте Южного федерального университета опубликовали отчет о доходах ректора. Марина Боровская заработала за 2017 год 8 миллионов 981 тысячу рублей. Это на 3,5 миллиона больше, чем в 2016-м. В среднем она получала в прошлом году по 748 тысяч в месяц.

Ректор ЮФУ владеет двумя квартирами площадью 118 и 106 квадратных метров, 2/3 жилого дома площадью 272 квадратных метра и долей участка земли площадью 644 квадратных метра.

Супруг Марины Боровской за год заработал 1,2 миллиона рублей. В его собственности — автомобиль Infiniti M37X и 1/2 квартиры площадью 29,6 квадратных метра.

Марина Боровская — доктор экономических наук. Должность ректора ЮФУ она занимает с 2012 года. Кроме того, она — вице-президент Российского союза ректоров.