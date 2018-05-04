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Ректор ЮФУ Марина Боровская за год заработала 9 миллионов рублей
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Ректор ЮФУ Марина Боровская за год заработала 9 миллионов рублей 

161.ru 36 минут назад
Фото: 161.ru
На официальном сайте Южного федерального университета опубликовали отчет о доходах ректора. Марина Боровская заработала за 2017 год 8 миллионов 981 тысячу рублей. Это на 3,5 миллиона больше, чем в 2016-м. В среднем она получала в прошлом году по 748 тысяч в месяц.
Ректор ЮФУ владеет двумя квартирами площадью 118 и 106 квадратных метров, 2/3 жилого дома площадью 272 квадратных метра и долей участка земли площадью 644 квадратных метра.
Супруг Марины Боровской за год заработал 1,2 миллиона рублей. В его собственности — автомобиль Infiniti M37X и 1/2 квартиры площадью 29,6 квадратных метра.
Марина Боровская — доктор экономических наук. Должность ректора ЮФУ она занимает с 2012 года. Кроме того, она — вице-президент Российского союза ректоров.
О своих доходах за 2017 год уже отчитались директора ростовских школ и депутаты Госдумы от Ростовской области.
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