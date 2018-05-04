Адреса 10 долгостроев Новосибирска, которые должны завершить в 2018-м

Иван Шмидт. Об этом рассказал на встрече с журналистами исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области

Работа не стоит на месте

Количество обманутых дольщиков в Новосибирске перевалило за тысячу, если быть точным — около 1250 человек, причем этот список — живой, цифры постоянно пополняются и исключаются. Обманутые дольщики стали глобальной проблемой Новосибирска. Люди вкладываются в относительно недорогие квадратные метры жилья на стадии строительства и остаются ни с чем, фактически на улице. В списке проблемных домов в Новосибирске на сегодняшний день числятся 43 объекта, их планируют ввести в эксплуатацию до конца декабря 2020 года. Министр строительства уточнил и сумму, в которую обойдутся эти здания: 11 млрд рублей.

Уже в этом году жильцы десяти долгостроев смогут поселиться в долгожданных новых квартирах. На особый контроль взяты и строящиеся дома «в зоне риска», и здания с «просрочкой», которых на сегодняшний день в городе насчитывается порядка 20–30.

«Работа по объектам незавершенного строительства с участием средств граждан, включенных в реестр дольщиков, ведется министерством в ручном режиме, реестр дольщиков обновляется ежемесячно. Общий реестр дольщиков сформирован, определены проблемные дома. В целом по СФО наш регион имеет большой объем проблемных объектов и большой объем ввода. Однако не каждый регион может похвастаться механизмами, которые используются у нас, — рассказал на встрече с журналистами врио министра строительства региона Иван Шмидт. — Одним из важных направлений считаем усиление работы по восстановлению прав граждан, заключивших договоры на строительство и не включенных в реестр обманутых дольщиков».

Власти Новосибирской области ставят перед собой задачу закрыть наболевший вопрос до конца 2020 года. Работа не стоит на месте — усиливается юридическая поддержка граждан, компенсируются затраты на жилье и аренду (пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков выплачиваются субсидии) и вносятся изменения в законодательство.

Ведь одна из главных причин, почему люди не могут получить свое честно приобретенное жилье, — серьезные пробелы в действующем жилищном законодательстве, которое должно было бы регулировать такие ситуации. К сожалению, существующие механизмы не всегда могут защитить права тех, кто стал жертвами недобросовестных застройщиков. Несмотря на то что региональные чиновники постоянно придумывают варианты разрешения проблемы, окончательное решение остается за ЖСК, действия правительственных органов носят лишь рекомендательный характер.

Новая должность для старых проблем

Иван Шмидт представил нового заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, назначенного 10 апреля, отметив отдельно, что эта должность была введена в структуру министерства по поручению главы региона Андрея Травникова для активизации работы по объектам долевого строительства. Новый заместитель министра строительства будет курировать контрольно-надзорную деятельность, в том числе в сфере долевого строительства, а также законотворчество в части решения проблем обманутых дольщиков.

Алексей Колмаков рассказал, что планируется внести изменения в областной закон о предоставлении земельных участков. «Предлагается обязать застройщиков, которым участки для реализации крупных инвестпроектов предоставляются на льготных условиях, 6% построенных квартир выделять для решения проблем обманутых дольщиков. Это позволит увеличить приток застройщиков и привлечь инвестиции в сферу долевого строительства», — пояснил замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Эту инициативу рассмотрят более подробно в Заксобрании Новосибирской области.

В этом году обещают завершить долгострои по адресам:

Учительская, 9;

Декабристов, 10;

на пересечении улиц Ленинградской и 1-й Инской

Залесского, 6;

Ельцовская, 6;

Вертковская, 5/3;

Петухова, 01В;

Связистов, 13/2.

Кроме этого, в 2018 году введут в эксплуатацию два дома, которые не успели достроить в прошлом году.