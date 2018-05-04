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В Москве инвестиции в недвижимость упали в 1,3 раза
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В Москве инвестиции в недвижимость в I квартале упали в 1,3 раза 

РИА Недвижимость 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Объем инвестиций в недвижимость Москвы в первом квартале 2018 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,3 раза — до 524 миллиона долларов, говорится в сообщении компании NAI Becar.
По сравнению с четвертым кварталом 2017 года объем инвестиций упал в 4,6 раза, указывается в пресс-релизе.
"Крупных сделок зафиксировано не было. 75% вложений сформировано сделками размером 1,5-5 миллиардов рублей", — отмечается в нем.
По данным компании, основная доля (82%) инвестиций по-прежнему приходится на коммерческую недвижимость. При этом на долю офисного сегмента, традиционно занимающего лидирующие позиции в Москве, в первом квартале пришлось лишь 19%, на торговый сегмент — 31%. Такую же долю (31%) в общем объеме инвестиций занял производственный сектор, гостиничный сектор — 14%.
Доля зарубежных инвестиций не превысила 2%, указывается в сообщении.
"На фоне оживления инвестиционной активности в Санкт-Петербурге, доля Москвы в общем объеме инвестиций в РФ в первом квартале 2018 года снизилась до 45%. Основными инвесторами по-прежнему являются российские игроки. Во втором квартале 2018 года мы ожидаем усиление инвестиционной активности и закрытие сделок на сумму 60-80 миллиардов рублей", — говорится в нем.
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