В Москве инвестиции в недвижимость упали в 1,3 раза

В Москве инвестиции в недвижимость в I квартале упали в 1,3 раза

Объем инвестиций в недвижимость Москвы в первом квартале 2018 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,3 раза — до 524 миллиона долларов, говорится в сообщении компании NAI Becar.

По сравнению с четвертым кварталом 2017 года объем инвестиций упал в 4,6 раза, указывается в пресс-релизе.

"Крупных сделок зафиксировано не было. 75% вложений сформировано сделками размером 1,5-5 миллиардов рублей", — отмечается в нем.

По данным компании, основная доля (82%) инвестиций по-прежнему приходится на коммерческую недвижимость. При этом на долю офисного сегмента, традиционно занимающего лидирующие позиции в Москве, в первом квартале пришлось лишь 19%, на торговый сегмент — 31%. Такую же долю (31%) в общем объеме инвестиций занял производственный сектор, гостиничный сектор — 14%.

Доля зарубежных инвестиций не превысила 2%, указывается в сообщении.