Пермяки в начале года регистрировали недвижимость в 43 регионах России 

С января по март жители Прикамья подали документы на регистрацию прав на недвижимость в 43 регионах страны. В 13 регионах жители Пермского края пожелали поставить имущество на государственный кадастровый учет. Документы на единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав подали в восьми регионах.
Права собственности на недвижимость прикамцы чаще всего регистрировали в первом квартале в Удмуртии (32,5%), Свердловской области (13,9%), Краснодарском крае (6,2%), Башкирии (4,9%) и Москве (4,6%).
На кадастровый учет по заявлениям жителей Прикамья недвижимость чаще всего ставили в Удмуртии (78%), Свердловской области (6,9%), ЯНАО (4,6%), Кировской области (2,9%) и Ленинградской области (1,7%).
А единая процедура учета и регистрации недвижимость в Прикамье чаще всего востребована жителями края в отношении объектов в Новосибирской области (41,5%), Удмуртии (24,8%), Краснодарском крае (20,7%), ХМАО (7,3%), ЯНАО (3,3%).
«Думаю, что такая статистика может отражать не только вкладывание средств в недвижимость, но и простое наследование средств, — полагает пермский градозащитник, пермский общественный деятель Денис Галицкий. — Данные по Москве и Краснодарскому краю, вероятно говорят о переездах людей. А регистрация недвижимости в соседних регионах, скорее всего, связана с родственно-наследственными процессами».
Фото: Минобороны РФ