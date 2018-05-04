На Алтае подтвердили квалификацию меньше половины оценщиков

Напомним, что с 1 июля прошлого года вступили в силу изменения в федеральный закон N172-ФЗ об оценочной деятельности, которые ввели для всех оценщиков обязанность регулярно подтверждать свою квалификацию — каждые три года сдавать экзамен и получать соответствующий аттестат. Экзамен проводится по трем видам оценки — недвижимость, движимое имущество и бизнес, включающий оценку нематериальных активов.

— В Алтайском крае , кроме региональной саморегулируемой организации, работает несколько филиалов федеральных СРО, поэтому проблем с предоставлением услуг оценки имущества не возникло, — сообщил корреспонденту «РГ» руководитель регионального отделения общественного объединения «ОПОРА России» и НП «Алтайская региональная коллегия оценщиков» Евгений Госьков. — Люди не стоят в очередях к оценщикам, вовремя оформляют ипотеку и наследство, оценивают свое имущество.

Опасения профессионального сообщества, что ужесточение требований к квалификации оценщиков приведет к резкому сокращению услуг и росту цен на них, по словам Евгения Госькова, были напрасными. «Те, кто не сдал экзамен с первого раза, подготовившись, сдают повторно. Причем и оценщики из сельских районов края. Так что людям не придется ездить в Барнаул , как опасались многие. В нынешней экономической ситуации при отсутствии высокого спроса на рынке недвижимости нет и ажиотажа вокруг оценки. Поэтому и стоимость услуг оценщиков повышаться не будет», — подчеркнул эксперт.

В Алтайском крае к 1 апреля 2018 года получили квалификационные аттестаты от тридцати до пятидесяти процентов оценщиков.

— В регионе примерно та же ситуация, что в среднем по стране, — отмечает председатель регионального отделения Российского общества оценщиков (РОО) Диана Тананушко. — Более тридцати процентов специалистов сдали экзамены. Еще столько же сдадут их в ближайшее время. Оставшиеся, скорее всего, уйдут с рынка.

По мнению Дианы Тананушко, некоторые трудности у потребителей все-таки возникли — кому-то пришлось ждать заключения экспертов. «Но в очередях люди не стояли. Региональный рынок оценки сегодня не так насыщен, поэтому дефицита экспертов в крае потребители не ощутили. Для оформления ипотечных кредитов банки требуют стандартную оценку недвижимости. Как раз по этому направлению у нас больше всего аттестованных специалистов. Что касается оценки стоимости автомобилей после ДТП, то расчет ущерба уже несколько лет проводят эксперты-техники, для которых необязательна квалификация. Только при утрате товарной стоимости автомобиля требуется заключение эксперта-оценщика», — пояснила она.