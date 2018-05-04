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В квартирах курганцев скоро похолодает
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В квартирах курганцев скоро похолодает 

Уральский меридиан 34 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Курганцы не перестают жаловаться на жару и духоту в квартирах. Люди не довольны, что при дневных температурах +15 градусов, баратеи в квартире «жарят», как зимой. Ставить терморегуляторы горожане отказываются, боясь, что это не выгодно. Вот что пишут курганцы на местных форумах и в соцсетях:
Лиса Хорошевская: Второй месяц «улицу отапливаем» у кого-то центральное отопление, им пофигу, они копейки платят. У нас почти 2т за Гкал и… батареи кипяток, ребёнок, да что ребёнок, все по дому в плавках бегают. А квитанция потом только отопления приходит на рубля четыре. Можно просто убавить, чтобы не было такой жары дома.
Другие жители Кургана вторят ей и буквально, завалили администрация просьбами и жалобами прекратить отопительный сезон. В мэрии нам пояснили, что сейчас специалисты мониторят среднесуточную температуру воздуха. Как только она в течение трех дней не опустится ниже +8, тепло подаваться в дома не будет. Предварительно это случится 7 мая.
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