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Усольчанин в погоне за дешевой иномаркой отдал мошенникам крупную сумму денег
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Усольчанин в погоне за дешевой иномаркой отдал мошенникам крупную сумму денег 

Хот 19 минут назад
Фото: Хот
Полиция напоминает, что не стоит слепо
доверять информации, размещенной во всемирной паутине. Покупку
автомобиля, квартиры, дома необходимо оформлять только при личном
присутствии продавца и покупателя и только после всестороннего изучения
правоустанавливающих документов на имущество и недвижимость. Красочные
фотографии, услужливый продавец, манящая цена не являются гарантией
того, что предлагаемый в объявлении товар существует в реальности.
3 мая в дежурную часть Межмуниципального
отдела МВД России «Усольский» обратился 44-летний мужчина с заявлением о  том, что стал жертвой обмана и лишился денежных средств.
Автолюбитель увидел на интернет-портале
«Дром.ру» объявление о продаже японской машины, причем обозначенная там  стоимость была гораздо ниже средней рыночной цены такого автомобиля.
Мужчина позвонил так называемому продавцу, а затем в качестве предоплаты
по его просьбе перевел 10 тысяч рублей.
Однако по дороге к месту встречи и месту
совершения столь выгодной для потерпевшего сделки, лже-продавец связался
с усольчанином и сообщил тому, что у него есть покупатели, готовые
перечислить ему полную стоимость иномарки.
Идя на поводу у мошенника, потерпевший
перевел аферисту еще деньги. Таким образом он в общей сложности
перечислил незнакомому мужчине 68 тысяч рублей.
Приехав на место встречи, усольчанин не обнаружил там ни продавца, ни машины. Телефон автора объявления тут же стал недоступен.
В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.
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