Усольчанин в погоне за дешевой иномаркой отдал мошенникам крупную сумму денег

Полиция напоминает, что не стоит слепо

доверять информации, размещенной во всемирной паутине. Покупку

автомобиля, квартиры, дома необходимо оформлять только при личном

присутствии продавца и покупателя и только после всестороннего изучения

правоустанавливающих документов на имущество и недвижимость. Красочные

фотографии, услужливый продавец, манящая цена не являются гарантией

того, что предлагаемый в объявлении товар существует в реальности.

3 мая в дежурную часть Межмуниципального

отдела МВД России «Усольский» обратился 44-летний мужчина с заявлением о том, что стал жертвой обмана и лишился денежных средств.

Автолюбитель увидел на интернет-портале

«Дром.ру» объявление о продаже японской машины, причем обозначенная там стоимость была гораздо ниже средней рыночной цены такого автомобиля.

Мужчина позвонил так называемому продавцу, а затем в качестве предоплаты

по его просьбе перевел 10 тысяч рублей.

Однако по дороге к месту встречи и месту

совершения столь выгодной для потерпевшего сделки, лже-продавец связался

с усольчанином и сообщил тому, что у него есть покупатели, готовые

перечислить ему полную стоимость иномарки.

Идя на поводу у мошенника, потерпевший

перевел аферисту еще деньги. Таким образом он в общей сложности

перечислил незнакомому мужчине 68 тысяч рублей.

Приехав на место встречи, усольчанин не обнаружил там ни продавца, ни машины. Телефон автора объявления тут же стал недоступен.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.