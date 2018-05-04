Шесть миллиардов на нужды людей

По словам врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой, после всех корректировок число наказов избирателей, которые планируют исполнить в этом году, увеличилось с 609 до 624. Соответственно, вырос и объем финансирования: если раньше на эти цели планировали направить 5 миллиардов 820 миллионов рублей, то теперь — 5 миллиардов 911 миллионов. 20 процентов этой суммы составляют федеральные средства, 10 процентов — муниципальные, остальные внесет областной бюджет.

— Наибольшую долю финансирования занимают наказы по статье «Образование» — 2,582 миллиарда рублей, — отметила Ольга Молчанова . — На наказы, относящиеся к статье «Дорожная инфраструктура», понадобится 929 миллионов рублей, на ЖКХ — 761 миллион. Причем только на объекты капитального строительства в сфере образования будет потрачено более миллиарда рублей. Кроме того, в нынешнем году в регионе на строительство, ремонт и благоустройство территорий 19 фельдшерско-акушерских пунктов предусмотрено 93,8 миллиона рублей.

Как сообщил председатель комиссии по наказам Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский , принятию плана исполнения наказов избирателей предшествовала большая работа: ознакомившись с проектом, депутаты обнаружили немало спорных моментов.

— Мы собрали большое совещание, отработали каждый из проблемных наказов. В результате их число увеличилось, а сумма выросла на 90 миллионов рублей, — рассказал Дмитрий Козловский. — Мы идем темпами, какие были запланированы в 2015 году. Напомню, что тогда мы собрали наказов на сумму более 150 миллиардов рублей. Понимали, что за пять лет мы все наказы выполнить не сможем, исходя из возможностей бюджета. Тем не менее надеюсь, что к окончанию депутатских полномочий шестого созыва будет исполнено не менее 40 процентов наказов, полученных в 2015 году от избирателей.

По словам Дмитрия Козловского, самые важные наказы касаются здравоохранения, образования, ЖКХ, благоустройства дворов. Но, к сожалению, до сих пор не решен вопрос с поликлиниками в Новосибирске . Напомним, что в областном центре планируется построить семь новых поликлиник.

— Приятно, что исполнительная власть идет нам навстречу. Так, в декабре прошлого года правительство региона выпустило постановление, суть которого состоит в том, чтобы при формировании государственных программ необходимо в первую очередь учитывать наказы, которые дают избиратели, — подвел итог Дмитрий Козловский.