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Прокуратура требует достроить дом на ул. 3-я Енисейская в Омске
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Прокуратура требует достроить дом на ул. 3-я Енисейская в Омске 

АиФ-Омск 48 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Прокуратура провела проверку соблюдения прав граждан — участников долевого строительства деятельности ООО «СК „Атланты“. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Установлено, что данная организация является застройщиком жилого дома № 28 по ул. 3-я Енисейская в г. Омске. Первоначальный срок передачи объектов долевого строительства участникам планировался до 31 октября 2016 года, однако до сих пор этого сделано не было.
В этой связи прокуратура округа принимала меры прокурорского реагирования, застройщику вносились представления об устранении нарушений закона, однако нарушения до настоящего времени не устранены, в связи с чем жилой дом в эксплуатацию не введен. В целях восстановления нарушенных прав граждан — участников долевого строительства прокурор округа направил в Кировский районный суд г. Омска исковое заявление с требованием обязать застройщика выполнить обязательства по договору долевого участия и осуществить работы по завершению строительства, в том числе по получению разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию. Решением суда заявленные требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
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