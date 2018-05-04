Сессия Гордумы Ижевска, алкоголь на заправках и страна с самым чистым воздухом: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Не успели оглянуться, а на календаре уже пятница! Предлагаем начать последний рабочий день с традиционного обзора новостей.

Сессия Гордумы

10 мая состоится внеочередная 23-я сессия Гордумы Ижевска, на которой депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Ижевска Юрия Тюрина . Об этом сообщает пресс-служба столицы.

Также на сессии утвердят порядок конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования.

Напомним, в четверг, 3 мая, Юрий Тюрин подал в отставку. Обязанности главы Ижевска возложили на замглавы администрации города Сергея Задорожного

Против лома:

За 6 месяцев в Удмуртии вывели из незаконного оборота 15 тонн цветного лома при предыдущем результате в 15 кг. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов

На четверть больше изъято и черного лома — 112 тонн.

«Штрафы с недобросовестных «предпринимателей» тоже растут — бюджетный эффект уже более ста тысяч рублей. Продолжаем работать! «Железный» порядок, как удалось доказать, — элемент не только общественной безопасности, но и экономики», — поделился Ярослав Семенов.

Алкоголь на заправках

России предлагают снять запрет на продажу алкоголя на АЗС, который действует с 2011 года. По мнению участников рынка, связи между этим ограничением и количеством ДТП в состоянии алкогольного опьянения нет, пишет Российская Газета

Независимый топливный союз (НТС) направил правительству письмо, в котором сообщил о бедствующем положении заправщиков, не относящихся к крупным компаниям. В документе говорится, что в 2005-2010 годах число ДТП, случившихся по вине пьяных водителей, стабильно снижалось, а после введения запрета, в 2011-2016 годах, появилась обратная тенденция.

В результате опроса выяснилось, что ограничение снизило выручку заправщиков от сопутствующих товаров на 40%, а общую выручку — на 6%.

«Продажа алкоголя на АЗС не отличается от его продажи в придорожных магазинах, на которые этот запрет не распространяется», — сообщили РГ в минфине страны.

Страна-мечта

Швеция, Норвегия и Исландия. Содержание микрочастиц пыли в Финляндии составляет около шести микрограммов на кубический метр — это самый низкий показатель в мире. Также в лидерах рейтинга оказались Эстония

Худшее качество воздуха зафиксировано в странах Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки. В этих странах концентрации мелких частиц в воздухе более чем в 10 раз выше по сравнению со странами — лидерами рейтинга.

Монголия, Катар и Камерун. Так, на последних строчках списка оказались Уганда

Аренда квартир в период ЧМ-2018:

Москве и Самые высокие цены за аренду квартир в период чемпионата мира по футболу-2018 зафиксированы в Калининграде Саранске . Об этом пишет Lenta.ru

Разброс ставок посуточной аренды в Калининграде составляет от 12 до 100 тыс. рублей, в Москве и Саранске — от 15 до 100 тыс. рублей.

В Ростове-на-Дону ставки варьируются от 12 до 70 тыс. рублей, в Самаре — от 15 до 60 тыс., в Нижнем Новгороде — от 10 до 60 тыс.

Самые скромные ставки аренды квартир — от 5 тыс. рублей за ночь — зафиксированы в Волгограде Санкт-Петербурге . Максимум, сколько придется заплатить — 30 и 35 тыс. рублей в сутки соответственно.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.