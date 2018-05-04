За сколько на Руси можно было купить человека

В Киевской Руси цены на людей были установлены основополагающим документом — сборником законов «Русская правда», принятым в ХI веке. Согласно ему за холопа полагалось платить 5-6 гривен, что приравнивалось 200 граммам серебра. Впрочем, стоимость людей варьировалась в зависимости от региона и других обстоятельств. В провинциальной глубинке цены были заметно ниже. Например, Ипатьевская летопись сохранила такой факт. В 1169 году войска Суздальского княжества проиграли ожесточенную битву представителям Новгорода. Победители захватили такое количество пленных, что сразу же обрушило рыночные цены на людей. Суздальцев продавали всего за 2 ногаты (это мелкая монета, равная десятой части гривны, она оценивалась в 20 граммов серебра). То есть человека можно было приобрести за 40 граммов серебра. Для сравнения, коза или овца тогда стоили 6 ногат, а лошадь — все 60. То есть суздалец оценивался в 30 раз дешевле кобылы. [С-BLOCK]

С XIII по XVIII века работорговцами был налажен канал поставок живого товара из России в Европу. Через черноморские порты людей доставляли в Италию . Хорошо сохранившиеся документы того времени свидетельствуют, что в Венеции в 1361 году средняя стоимость раба из Восточной Европы составляла 139 лир — это около 70 граммов золота. Интересно, что на итальянском рынке спрос на женщин был выше, чем на мужчин. Особенно дорого стоили молоденькие красавицы.

А вот в самой России XV века стоимость обычного холопа составляла 1-3 рубля. Во времена Бориса Годунова цена человека выросла до 4-5 рублей. Впрочем, в последовавшее затем Смутное время она вновь упала до 2 рублей.

В Новгороде в 1594 году был составлен документ, именуемый «полная». В нем говорится, что некий Семен Васильевич Всеславин купил некоего Федора Афанасьевича «за два рубля денег новгородских». За эту сделку покупатель также заплатил в государеву казну 16 граммов серебра в качестве пошлины. [С-BLOCK]

На приграничных территориях России работорговля тоже процветала долгое время. Так, сохранилось письмо капитана астраханского гарнизона Гавриила Назарова к коменданту Царицына (ныне Волгоград ) полковнику Петру Кольцову, датированное 1740 годом. В нем упоминается о покупке 20-летнего калмыка по имени Дамчю за 8 рублей.

Не обошла работорговля и Сибирь, нуждавшуюся в рабочих руках. В 1758 году за взрослого мужчину в Оренбурге просили 25 целковых, за женщину 15-20 рублей.

В XVIII веке крепостных крестьян уже ценили намного больше, чем скот. Так, в 1782 году состоялась опись имущества костромского помещика Ивана Зиновьева. Тогда 40-летнего Леонтия Никитина оценили в 30 рублей, а его жену Марину Степанову — в 10 рублей. Для сравнения, стоимость рыжего мерина чиновники определили всего в 2 рубля. [С-BLOCK]

Петербурге за некоторых крепостных платили тысячи рублей. Например, граф Разумовский как-то оптом продал князю Потемкину оркестр в полном составе. Музыканты обошлись покупателю в 40 тысяч рублей. А вот в каком-нибудь отдаленном селе крестьянскую девушку можно было приобрести всего за 5 целковых.

Примечательно, что в Средней Азии цены на рабов всегда были немного выше, чем в России. А в Северной Америке за чернокожего мужчину в среднем платили 2-3 тысячи фунтов.