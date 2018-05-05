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Строительство жилого дома на 300 квартир планируется завершить в Мытищах в III квартале 2019 г.
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Строительство жилого дома на 300 квартир планируется завершить в Мытищах в III квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Подмосковья поступило извещение о начале строительства дома на 300 квартир в дер. Капустино городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства дома (корп. 2), который войдет в состав нового жилого комплекса. Дом рассчитан на 300 квартир, среди которых: студий — 30, однокомнатных — 131, двухкомнатных — 85, трехкомнатных — 54. Объект будет возведен в дер. Капустино городского округа Мытищи. Плановое завершение строительства — III квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь 20-секционного четырехэтажного жилого дома составит 32 тыс. 124 кв. м. Площадь квартир — 16 тыс. 469 кв. м. Проектом предусмотрен подземный паркинг под секциями №16-20. Автостоянка рассчитана на 68 машиномест. На первом этаже секций №16-20 разместятся нежилые помещения общественного назначения. На прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, будут обустроены парковочные места, выполнено озеленение территории. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.
«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — добавил А. Гарибян.
Жилой дом будет возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Капустино-Ресурс».
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