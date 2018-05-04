Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщику жилого дома вблизи пос. Нахабино

Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Подмосковья выдало заключение о соответствии застройщику жилого дома на 270 квартир в городском округе Красногорск . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.

«Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на жилой дом, расположенный вблизи пос. Нахабино », — сказал А. Гарибян.

Он пояснил, что при выдаче заключения о соответствии Главгосстройнадзор учитывает ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.

Уточняется, что открыть продажи сможет ООО «ГРАД». Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилой дом №25, который возводится в рамках проекта ЖК «Красногорский». Дом рассчитан на 270 квартир, жилой площадью 11 тыс. 380 кв. м.

В пресс-службе добавили, что заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.