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Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщику жилого дома вблизи пос. Нахабино
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Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщику жилого дома вблизи пос. Нахабино 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Подмосковья выдало заключение о соответствии застройщику жилого дома на 270 квартир в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.
«Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на жилой дом, расположенный вблизи пос. Нахабино», — сказал А. Гарибян.
Он пояснил, что при выдаче заключения о соответствии Главгосстройнадзор учитывает ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.
Уточняется, что открыть продажи сможет ООО «ГРАД». Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилой дом №25, который возводится в рамках проекта ЖК «Красногорский». Дом рассчитан на 270 квартир, жилой площадью 11 тыс. 380 кв. м.
В пресс-службе добавили, что заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.
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