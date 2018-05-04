Спасатели ликвидируют возгорание автотранспорта на юге Москвы

На улице Типографской огнем охвачены автобусы в одном из автопарков.

Пожарные столичного района Южное Бутово борются с пожаром, распространившимся на 300 квадратных метров в одном из автопарков.

Сообщение о пожаре дежурные спасатели получили ночью 4 апреля в 01:58. Сообщалось о горении на улице Типографской, дом 8.

— Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара и приступили к его тушению. Происходит возгорание 12 автобусов на площади 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, — уточнили в ведомстве.