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Программы комплексного развития городских округов приведут в соответствие с генпланом
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Программы комплексного развития городских округов приведут в соответствие с генпланом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Градостроительный кодекс внесены положения о приведении в соответствие программ комплексного развития поселений и городских округов и генеральных планов. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.
Согласно поправкам, программы развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур населённых пунктов в течение трёх месяцев должны быть приведены в соответствие с генпланами, если в последние были внесены изменения, предусматривающие строительство и реконструкцию объектов местного значения, не включённых в программу.
Кроме того, в течение двух месяцев программы, реализуемые за счёт средств бюджета и предусматривающие создание объектов федерального, регионального и местного значения, должны быть приведены в соответствие с документами территориального планирования в части размещения объектов.
Закон был принят Госдумой 10 апреля, одобрен Совфедом 18 апреля и подписан президентом 23 апреля.
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