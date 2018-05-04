Программы комплексного развития городских округов приведут в соответствие с генпланом

В Градостроительный кодекс внесены положения о приведении в соответствие программ комплексного развития поселений и городских округов и генеральных планов. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.

Согласно поправкам, программы развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур населённых пунктов в течение трёх месяцев должны быть приведены в соответствие с генпланами, если в последние были внесены изменения, предусматривающие строительство и реконструкцию объектов местного значения, не включённых в программу.

Кроме того, в течение двух месяцев программы, реализуемые за счёт средств бюджета и предусматривающие создание объектов федерального, регионального и местного значения, должны быть приведены в соответствие с документами территориального планирования в части размещения объектов.