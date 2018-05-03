Подземный пешеходный переход предложили в бесплатную аренду во Владивостоке

Его длина 328 метров.

Среди лотов аукциона на право безвозмездного пользования муниципальным имуществом во Владивостоке , назначенном на 29 мая, оказался подземный пешеходный переход протяженностью 328 м, расположенный по адресу: ул. Калинина, д. 29.

Как уточняется в извещении, условно разрешенный вид использования перехода — объекты коммерческого назначения по обслуживанию автомобилей и пассажиров при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения Срок действия договора безвозмездного пользования — пять лет.

При этом начальная (минимальная) цена права на заключение договора безвозмездного пользования устанавливается в размере пяти процентов от оценочной стоимости объекта и составляет 269745 рублей 76 копеек, без учета НДС.