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Подземный пешеходный переход предложили в бесплатную аренду во Владивостоке
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Подземный пешеходный переход предложили в бесплатную аренду во Владивостоке 

Prim.News 1 час назад
Его длина 328 метров.
Среди лотов аукциона на право безвозмездного пользования муниципальным имуществом во Владивостоке, назначенном на 29 мая, оказался подземный пешеходный переход протяженностью 328 м, расположенный по адресу: ул. Калинина, д. 29.
Как уточняется в извещении, условно разрешенный вид использования перехода — объекты коммерческого назначения по обслуживанию автомобилей и пассажиров при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения Срок действия договора безвозмездного пользования — пять лет.
При этом начальная (минимальная) цена права на заключение договора безвозмездного пользования устанавливается в размере пяти процентов от оценочной стоимости объекта и составляет 269745 рублей 76 копеек, без учета НДС.
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