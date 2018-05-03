Главный тренер «Сток Сити»: «За £35 млн можно купить лишь правую руку Батленда»

Главный тренер «Сток Сити» Пол Ламберт посмеялся с информации в британских СМИ о том, что «Вулверхэмптон», который в следующем сезоне будет выступать в АПЛ, намерен купить у «гончаров» вратаря Джека Батленда за 35 млн фунтов.

«35 млн фунтов? Это за одну его перчатку? С нынешними ценами на трансферном рынке, думаю, за эти деньги можно купить лишь перчатку! Если цена будет соответствовать нынешним ценам на рынке, то мы подумаем.

Я знаю людей из руководства «Вулверхэмптона», хорошо с ними общаюсь. Но за эти деньги они не получат больше правой руки Джека», — цитирует Ламберта ESPN.

25-летний Батленд провел в текущем розыгрыше АПЛ 33 матча, пропустив в них 58 голов.