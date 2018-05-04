Застройщик ЖК «Ривер Парк» получил разрешение на строительство наземного паркинга

Разрешение на строительство наземного паркинга выдано застройщику жилого комплекса «Ривер Парк» на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на слова заместителя председателя Екатерины Храмовой.

«Застройщик ЖК «Ривер Парк», расположенного по адресу: ул. Речников, вл. 7 (ЮАО), получил право начать работы по возведению наземного паркинга на территории жилого комплекса. Наземный паркинг рассчитан на 648 машиномест. Объект реализуется в рамках пятого этапа строительства жилого комплекса. Ввод паркинга в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2018 г.», — приводятся в сообщении слова Е. Храмовой.

В пресс-службе добавили, что всего в рамках реализации проекта жилого комплекса предусмотрено строительство отдельностоящих и подземных паркингов на 1 тыс. 646 машиномест. Подземный паркинг на 190 и отдельностоящий паркинг на 530 машиномест были введены в эксплуатацию в период 2016-2017 гг. Также, согласно проекту, застройщиком ООО «Речников Инвест» предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест и офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов будут расположены объекты торговли и бытового назначения.

«Строительство жилого квартала ведется в пять очередей на территории бывшей промзоны в районе Нагатинского затона. С 2016 по 2017 гг. были введены в эксплуатацию шесть жилых домов первой и второй очереди проекта. В апреле 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию пятый, шестой и седьмой корпуса третьей очереди. Кроме того, в марте этого года застройщик приступил к возведению общеобразовательной школы, которая после ввода в эксплуатацию будет передана на баланс города», — указано в сообщении.

Отмечается, что также за счет средств инвестора была благоустроена часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала и построено 800 м внутриквартальной дороги для обеспечения его жителей транспортной доступностью. Новая дорога получила название ул. Корабельная.