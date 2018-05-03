Подмосковье стало лидером по числу договоров участия в долевом строительстве в I квартале

Московская область лидирует по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в первом квартале 2018 года, также растет количество ипотечных сделок, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Санкт-Петербург, Краснодарский край и «Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии опубликовала данные по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в первом квартале 2018 года. По информации ведомства, наибольшее количество договоров зарегистрировано в Подмосковье — 21311 договоров. По этому показателю Московская область опережает Москву Ленинградскую область », — говорится в сообщении.

В обязательном порядке регистрируются сделки по покупке недвижимости с использованием ипотечных кредитов. По итогам первого квартала 2018 года управление Росреестра по Московской области внесло в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 60394 регистрационных записи об ипотеке, из которых на основании договора — 15082 записи. Это на 45% больше, чем за аналогичный период 2017 года (10405 записей).

Как добавляется в сообщении, всего за первый квартал 2018 года ведомство зарегистрировало более 123 тысяч прав на жилые помещения.