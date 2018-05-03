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Подмосковье стало лидером по числу договоров участия в долевом строительстве в I квартале
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Подмосковье стало лидером по числу договоров участия в долевом строительстве в I квартале 

РИАМО 1 час назад
Московская область лидирует по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в первом квартале 2018 года, также растет количество ипотечных сделок, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.
«Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии опубликовала данные по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в первом квартале 2018 года. По информации ведомства, наибольшее количество договоров зарегистрировано в Подмосковье — 21311 договоров. По этому показателю Московская область опережает Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ленинградскую область», — говорится в сообщении.
В обязательном порядке регистрируются сделки по покупке недвижимости с использованием ипотечных кредитов. По итогам первого квартала 2018 года управление Росреестра по Московской области внесло в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 60394 регистрационных записи об ипотеке, из которых на основании договора — 15082 записи. Это на 45% больше, чем за аналогичный период 2017 года (10405 записей).
Как добавляется в сообщении, всего за первый квартал 2018 года ведомство зарегистрировало более 123 тысяч прав на жилые помещения.
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