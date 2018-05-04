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Более 21 тыс. сделок долевого строительства заключены в Подмосковье в 2018 г
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Более 21 тыс. сделок долевого строительства заключены в Подмосковье в 2018 г 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 21 тысячи сделок долевого строительства заключены в Подмосковье в первом квартале 2018 года, по этим показателям Подмосковье опережает Москву и Санкт-Петербург, сообщается в материалах сайта регионального правительства.
"По информации Росреестра по Московской области, регион лидирует по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в первом квартале 2018 года", — уточняется на сайте. Из материалов следует, что в первом квартале 2018 года в Подмосковье зарегистрирована 21,3 тысячи договоров долевого строительства. По этому показателю Московская область опережает Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ленинградскую область.
Также растет количество ипотечных сделок, сообщается на сайте правительства Подмосковья. По итогам первого квартала 2018 года управление Росреестра по Московской области внесло в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 60,4 тысячи регистрационных записи об ипотеке, из которых на основании договора — 15 тысяч записей. Это на 45% больше, чем за аналогичный период 2017 года (10,4 тысячи записей).
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