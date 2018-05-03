Ещё
В жилом доме в Москве взорвался газовый баллон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В жилом доме в Москве взорвался газовый баллон 

Газета.Ru 19 минут назад
Газовый баллон разгерметизировался на балконе квартиры в Тропарево-Никулино, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На ул. 26 Бакинских Комиссаров в квартире в д. 3, корп. 3 произошла разгерметизация газового баллона, хранившегося на балконе. Взрыв произошел без последующего возгорания, пострадавших в результате инцидента нет", — рассказал он.
Он добавил, что из-за хлопка на балконе выбило стекла. Информация о повреждении фасада и обрушении части балконов не подтверждается.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили, что хлопок произошел на балконе на пятом этаже дома.
В марте в жилом доме в Мурманске также произошел взрыв газа.
Газета.Ru: последние новости
Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимума СМИ: владелец "Фулхэма" хочет приобрести стадион "Уэмбли" за £1 млрд Путину предложили освободить от налога на недвижимость все семьи с детьми
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки435
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня24
Windows сломал компьютеры по всему миру78
Популярный российский блогер найден мертвым136
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»33
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение