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Туристам запретили снимать квартиры на Пальме-де-Майорке
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Туристам запретили снимать квартиры на Пальме-де-Майорке 

РИА Новости 35 минут назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пальма-де-Майорка стала первым испанским городом, где с этого сезона будет запрещена аренда квартир с туристическими целями в многоэтажных домах, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Эта мера должна «обуздать массовый туризм» и сохранить город «пригодным для жилья» самих испанцев.
Городской совет столицы Балеарских островов и острова Майорка — Пальмы — принял законопроект, запрещающий частным владельцам квартир в многоэтажных домах сдавать в аренду свою недвижимость. Запрет, который вступит в силу с июля, не включает отдельные дома и виллы, где проживает одна семья.
Как поясняют власти Пальмы, неконтролируемый рост туризма по причине популярности сайтов типа Airbnb привел к резкому подорожанию жилья в столице Майорки.
За последние 4 года стоимость аренды недвижимости здесь выросла на 40%. Из-за этого на острове не задерживаются приезжие специалисты: им просто не по карману снимать жилье, которое особенно сильно дорожает в сезон.
При этом количество нелицензированных туристических квартир, предлагаемых только в Пальме, выросло примерно на 50% в период между 2015 и 2017 годами. Из приблизительно 20 000 квартир, предлагаемых для краткосрочной аренды в городе, только 645 имеют надлежащие лицензии и платят налоги.
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