Земельный участок в ТиНАО будет изъят для строительства технологической части ТПУ «Рассказовка»

Земельный участок в Новомосковском административном округе столицы будет изъят для строительства технологической части ТПУ на станции метро «Рассказовка» («Новопеределкино») площадью 1,02 га. Соответствующее распоряжение подписала заместитель руководителя департамента городского имущества Москвы Наталья Прусакова.

«Изъять для государственных нужд — для целей строительства технологической части ТПУ на станции метро «Рассказовка» («Новопеределкино») (Новомосковский административный округ Москвы) — у общества с ограниченной ответственностью «Мера Дела» земельный участок площадью 10 тыс. 200 кв. м, расположенный по адресу: Москва, поселение Внуковское, дер. Рассказовка, принадлежащий на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Мера Дела», — говорится в документе.

Уточняется, что управление обеспечения кадастрового учета и регистрации прав должно обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества не позднее 20 календарных дней с момента принятия распоряжения.