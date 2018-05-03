Газовый баллон взорвался на балконе жилого дома на западе Москвы

Газовый баллон разгерметизировался на балконе квартиры в Тропарево-Никулино, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«На ул. 26 Бакинских Комиссаров в квартире в д. 3, корп. 3 произошла разгерметизация газового баллона, хранившегося на балконе. Взрыв произошел без последующего возгорания, пострадавших в результате инцидента нет», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за хлопка на балконе выбило стекла. Информацию о повреждении фасада и обрушении части балконов источник не подтвердил.