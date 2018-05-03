Злобин рассказал, когда сделают недостроенные орловские мосты

Текущее положение с реконструкцией мостов в Орловской области обсудили сегодня, 3 мая, на совещании в региональном правительстве, сообщает пресс-служба.

Первый зампред правительства Николай Злобин доложил о ходе реконструкции мостов. Он от метил, что в Ливнах завершается реконструкция моста через реку Сосну. Федеральное финансирование на завершение строительства в объеме 46 млн рублей уже утверждено. Для возобновления работ по ремонту моста через Зушу в Мценске выделено 83 млн рублей. Торги по определению подрядчика объявят в ближайшее время.

Также 89 млн рублей на капитальный ремонт моста «Дружба» в Орле проторгуют в кратчайшие сроки и к июню будет определен подрядчик. Капитальный ремонт должен быть завершён в следующем году, до начала работ на Красном мосту. Мост «Дружба» не будут полностью перекрывать на время ремонта. Движение транспорта будет организовано по одной стороне. Проект реконструкции Красного моста планируют подготовить до 28 ноября.

Напомним, Орловская область получила дополнительное федеральное финансирование в размере 129,1 млн рублей на завершение реконструкции мостов в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Дополнительные межбюджетные трансферты будут направлены на завершение реконструкции моста через реку Сосну в городе Ливны и на возобновление работ по реконструкции моста через реку Зушу в городе Мценске.

Реконструировать Беломестненский мост в Ливнах начали в 2015 году. За более чем 50 лет эксплуатации он ни разу капитально не ремонтировался. В прошлом году там демонтировали старые конструкции, укрепили опоры. Стоимость реконструкции — 263 млн рублей.

Движение автотранспорта и пешеходов по мосту через реку Зушу в Мценске из-за аварийного состояния было закрыто с 2009 года. В ноябре 2016 года началась его реконструкция. В 2017 году объём финансирования составил 222 млн рублей, из них 199 млн рублей — из федерального бюджета.

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