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Кировские приставы принудительно выселили семейную пару из аварийного дома
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Кировские приставы принудительно выселили семейную пару из аварийного дома 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кильмезском районе приставам пришлось убеждать семейную пару выехать из аварийного дома, у которого провалилась крыша, сообщает УФССП. Администрация поселения предоставила проживавшим в ветхом доме супругам новый, недавно выстроенный дом. Однако хозяин старого дома отказывался от переезда и не никак поддавался на уговоры супруги.
— «Только после долгой беседы с судебным приставом-исполнителем, в ходе которой должникам были разъяснены все последствия неисполнения судебного решения, супруги согласились на переезд в новый, недавно выстроенный теплый и уютный дом», — отметили в ведомстве.
Добавим, что этот случай далеко не единичный — приставам нередко приходится выселять кировчан из аварийного жилья. И виной тому не всегда становится «привязанность» к старому дому. Нередко новые дома, которые власти предлагают переселенцам, по качеству не превосходят старые. Контрольно-счетная палата области выявляла случаи, когда муниципалитеты приобретали для переселенцев квартиры на вторичном рынке, в домах с высокой степенью износа, которые в перспективе также могут перейти в категорию аварийных. В некоторых районах переселенцам предоставлялись жилые помещения меньшей площади, чем положено законом.
Фото: r47.fssprus.ru
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