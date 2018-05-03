В Ингушетии до конца года появится новый детский сад на 220 мест с ясельными группами

МАГАС , 3 мая. / ТАСС /. Новый детский сад на 220 мест с ясельными группами появится в районе новостроек Гамурзиевского округа Назрановского района ( Ингушетия ). Примерная стоимость объекта — 170 млн рублей, рассказал ТАСС министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ингушетии Рашид Цуров

"Мы в этом году планируем начать строительство детского сада на 220 мест в районе новостроек Гамурзиевского округа и в этом же году планируем сдать объект. Примерная стоимость объекта составит 170 млн рублей, а находиться он будет недалеко от второй крупной школы в республике на 1500 мест, которая скоро будет сдана в эксплуатацию. Здание детского сада будет состоять из двух этажей — на первом будет располагаться ясли-сад, а на втором — детский сад для более старших групп", — рассказал Цуров.