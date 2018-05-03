В Ингушетии до конца года появится новый детский сад на 220 мест с ясельными группами 

МАГАС, 3 мая. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест с ясельными группами появится в районе новостроек Гамурзиевского округа Назрановского района (Ингушетия). Примерная стоимость объекта — 170 млн рублей, рассказал ТАСС министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ингушетии Рашид Цуров.
"Мы в этом году планируем начать строительство детского сада на 220 мест в районе новостроек Гамурзиевского округа и в этом же году планируем сдать объект. Примерная стоимость объекта составит 170 млн рублей, а находиться он будет недалеко от второй крупной школы в республике на 1500 мест, которая скоро будет сдана в эксплуатацию. Здание детского сада будет состоять из двух этажей — на первом будет располагаться ясли-сад, а на втором — детский сад для более старших групп", — рассказал Цуров.
В январе 2018 года минстрой Ингушетии сообщал, что в 2018 году в республике построят девять объектов дошкольного образования стоимостью около 1,4 млрд рублей. В октябре прошлого года сообщалось, что в планы региона на 2018 год входит строительство четырех объектов дошкольного образования на 880 мест. Тогда в минобрнауки Ингушетии уточняли, что в течение пяти лет власти субъекта обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом отмечалось, что в очереди в дошкольные образовательные организации остаются более 8 тыс. детей.