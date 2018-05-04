Яндекс посчитал траты россиян на товары для дачи

Специалисты Яндекс. Маркета и Яндекс. Кассы выяснили объемы трат россиян на товары для дачи и сада, изучив статистику продаж на площадке за период с середины марта по конец апреля. Об этом сообщили аналитики компании.

За прошлый месяц пользователи стали чаще покупать мангалы — в сравнении с мартовским показателем число продаж увеличилось в пять раз. Не меньший интерес у покупателей вызывают материалы для теплиц и каркасных сооружений на дачных участках — спрос вырос в 4,2 раза.

В первую неделю апреля небольшой скачок наметился в категориях моек высокого давления, мотоблоков, культиваторов и другой техники, используемой дачниками. Не удивительно, что теплый сезон наступил раньше в южных регионах, по этой причине в них покупатели названных выше товаров активизировались еще в середине марта, раньше всех остальных.

Пиковая активность покупателей была зафиксирована на Дальнем Востоке. Население Центрального округа начало пользоваться услугами интернет-магазинов примерно к десятому апреля. К концу месяца спрос на дачные товары увеличился примерно вдвое. Позже всех к приходу сезона дачного отдыха подготовились жители Урала.

С началом дачного сезона председатель регионального Союза дачников рассказал о том, с какими новыми законами столкнутся владельцы загородных участков в текущем году.