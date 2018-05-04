Индийская компания построит в Перми новый кампус за миллиард рублей 

Более одного миллиарда рублей инвестирует в строительство нового студенческого кампуса в Перми индийская компания.
Как пояснили в пресс-службе правительства Пермского края, проект предполагает строительство жилых корпусов для размещения шести тысяч студентов, а также учебного корпуса, объектов спортивной инфраструктуры, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, открытые площадки для спортивных игр и обустройство парка.
Новый студенческий кампус будет размещен на участке площадью более 20 гектаров.
Отметим, что число иностранных студентов в Перми значительно увеличилось за последний год. Сегодня в пермских вузах обучаются более 1600 студентов из 52 стран мира. При этом спрос на высшее образование из-за рубежа продолжает расти, что отражается на планах компаний, которые организуют иностранцам обучение в России.