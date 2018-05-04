Ещё
Индийская компания построит в Перми новый кампус за миллиард рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индийская компания построит в Перми новый кампус за миллиард рублей 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Более одного миллиарда рублей инвестирует в строительство нового студенческого кампуса в Перми индийская компания.
Как пояснили в пресс-службе правительства Пермского края, проект предполагает строительство жилых корпусов для размещения шести тысяч студентов, а также учебного корпуса, объектов спортивной инфраструктуры, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, открытые площадки для спортивных игр и обустройство парка.
Новый студенческий кампус будет размещен на участке площадью более 20 гектаров.
Отметим, что число иностранных студентов в Перми значительно увеличилось за последний год. Сегодня в пермских вузах обучаются более 1600 студентов из 52 стран мира. При этом спрос на высшее образование из-за рубежа продолжает расти, что отражается на планах компаний, которые организуют иностранцам обучение в России.
Российская Газета: последние новости
На Алтае подтвердили квалификацию меньше половины оценщиков Сколько заработали члены правительства Крыма в 2017 году В Ярославле упал спрос на жилье
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море245
Россия отказалась от союзов с Китаем67
Москвич посадил во дворе розы и пожалел188
«За что они боролись, на то и напоролись»55
Москву ждет «второе пришествие»33
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
03:17
Россия отказалась от союзов с Китаем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение