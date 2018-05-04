За снос памятника в Лакинске чиновник заплатит штраф в 1 млн рублей

За снос памятника культуры заведующий отделом строительства и архитектуры администрации Лакинска заплатит штраф в 1 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, Сергей Лепенков незаконно организовал работы. Дом №25 на улице Набережная поставили на учет в октябре 1996 года. Поэтому чиновник должен был принимать меры по его сохранению. Лепенков не реагировал на информацию об обрушении кровли, кирпичной кладки и трещинах на фасаде.

В итоге чиновник решил снести здание, надеясь, что все подумают о демонтаже ветхого жилья.