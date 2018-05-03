Нижегородцы перекрыли дорогу из-за роста платы за ЖКХ

Около 300 жителей двух районов Нижнего Новгорода устроили стихийную акцию протеста после того, как получили квитанции на оплату ЖКХ. Большая часть участников схода — пенсионеры, сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

Протестующие перекрыли дорогу, выставив фуру с прицепом возле офиса компании «Волгаэнергосбыт» , куда активисты передали жалобу.

В документах на оплату указано, что после перерасчета стоимости услуг горожанам нужно доплатить за отопление до 12 тысяч рублей. На обороте квитанции сообщалось, что перерасчет сделан «в рамках закона», пишет Nn.ru.

«Мы считаем, что суммы, указанные в квитанциях — это обычный грабеж. Нам не дали внятных объяснений, а лишь предложили оплатить эти деньги в рассрочку под маленький процент. Разве это законно? В моей квартире всю зиму было прохладно, но почему-то, я должен заплатить на шесть тысяч больше», — сказал изданию «Прогород-НН» местный житель Владимир Соколов

Следующая акция протеста запланирована на 7 мая.

В апреле 2017 года новосибирские власти отменили резкое повышение тарифов ЖКХ на 15-20 процентов после массовых протестов местных жителей. В итоге они выросли всего на четыре процента.