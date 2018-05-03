Москва вошла в первую тройку популярных для первомайского отдыха городов России

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города и курорты страны для путешествий на Первомай, лидером стала Москва , говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Рейтинг сделан по данным анализа запросов и броней жилья для отдыха с 29 апреля по 2 мая 2018 года.

«Москва стала лидером для экскурсионного и культурного отдыха на первомайские праздничные выходные», — говорится в сообщении.

Сочи, Кисловодск, Анапа, Екатеринбург, Санкт-Петербург , Ялта, Казань Калининград и Воронеж вошли в топ-10 российских городов и курортов, популярных у туристов для первомайского отдыха

Туристы бронировали первомайский отдых в Москве в среднем на три ночи и тратили на проживание три тысячи рублей в сутки. По результатам опроса, в первомайские праздники Москва привлекла туристов уличным фестивалем «Московская весна a cappell» и культурными событиями.