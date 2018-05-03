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Москва вошла в первую тройку популярных для первомайского отдыха городов России
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Москва вошла в первую тройку популярных для первомайского отдыха городов России 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города и курорты страны для путешествий на Первомай, лидером стала Москва, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
Рейтинг сделан по данным анализа запросов и броней жилья для отдыха с 29 апреля по 2 мая 2018 года.
«Москва стала лидером для экскурсионного и культурного отдыха на первомайские праздничные выходные», — говорится в сообщении.
Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Казань, Кисловодск, Анапа, Екатеринбург, Калининград и Воронеж вошли в топ-10 российских городов и курортов, популярных у туристов для первомайского отдыха
Туристы бронировали первомайский отдых в Москве в среднем на три ночи и тратили на проживание три тысячи рублей в сутки. По результатам опроса, в первомайские праздники Москва привлекла туристов уличным фестивалем «Московская весна a cappell» и культурными событиями.
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