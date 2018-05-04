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Строительство гипермаркета площадью почти 17 тыс. кв. м в Домодедово планируют завершить в июле-сентябре
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Строительство гипермаркета площадью почти 17 тыс. кв. м в Домодедово планируют завершить в июле-сентябре 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» площадью почти 17 тыс. кв. м в городском округе Домодедово планируют завершить в III квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора провел очередную проверку строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в микрорайоне Южный городского округа Домодедово. Согласно проекту, на площади 16 тыс. 788 кв. м разместятся торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения. Завершить строительство объекта планируется в III квартале 2018 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к одноэтажному зданию торгового центра пристроен блок технических помещений с инженерным оборудованием, а также навесы над зоной доставки и погрузочно-разгрузочной зоной. В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан. На прилегающей территории предусмотрено размещение парковки. «В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы, пуско-наладка оборудования, монтаж внутренних инженерных систем, начаты работы по благоустройству территории. Строительство ведется в соответствии с действующим графиком», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Артура Гарибяна.
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