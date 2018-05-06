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Строительство гипермаркета площадью 13,2 тыс. кв. м планируют завершить в Домодедово в октябре-декабре
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Строительство гипермаркета площадью 13,2 тыс. кв. м планируют завершить в Домодедово в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Фото: MosDay.ru
Строительство гипермаркета «Ашан» площадью 13,2 тыс. кв. м планируют завершить в Домодедово в IV квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства гипермаркета «Ашан» в микрорайоне Южный городского округа Домодедово. Площадь объекта составит 13 тыс. 218 кв. м. Завершить строительство объекта планируется в IV квартале 2018 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что здание гипермаркета функционально будет разделено на три части: торговый зал, торговую галерею, административно-технологическую и складскую зону. В торговом зале гипермаркета разместятся холодильные камеры временного хранения продуктов, различные отделы реализации продовольственной продукции, линия размещения касс. В торговой галерее предусмотрено наличие магазинов различного назначения, медицинский кабинет, кассовый узел. В административно-технологической и складской зоне разместятся помещения разгрузки товаров, технологические помещения и цеха, морозильные и холодильные камеры, складские помещения, помещения хранения и удаления отходов, помещения административного персонала, гардеробные и душевые помещения, технические и вспомогательные помещения. В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан. На прилегающей территории предусмотрено размещение парковки на 900 машиномест.
«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график проверок на весь период строительства. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — добавил А. Гарибян.
Застройщиком выступает ООО «АШАН». Финансирование осуществляется за счет средств инвестора.
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