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Гипермаркет в Домодедове планируют достроить в III квартале 2018 года
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Гипермаркет в Домодедове планируют достроить в III квартале 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Главгосстройнадзор Московской области провел проверку строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в подмосковном Домодедове, объект будет готов к открытию в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы, пуско-наладка оборудования, монтаж внутренних инженерных систем, начаты работы по благоустройству территории. Строительство ведется в соответствии с действующим графиком», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
Согласно проекту, на площади 16788 квадратных метров разместятся торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения.
К одноэтажному зданию торгового центра пристроен блок технических помещений с инженерным оборудованием, а также навесы над зоной доставки и погрузочно-разгрузочной зоной.
В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан. На прилегающей территории предусмотрено размещение парковки. Завершить строительство объекта планируется в третьем квартале 2018 года.
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