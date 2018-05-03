Гипермаркет в Домодедове планируют достроить в III квартале 2018 года

Главгосстройнадзор Московской области провел проверку строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в подмосковном Домодедове, объект будет готов к открытию в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы, пуско-наладка оборудования, монтаж внутренних инженерных систем, начаты работы по благоустройству территории. Строительство ведется в соответствии с действующим графиком», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, на площади 16788 квадратных метров разместятся торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения.

К одноэтажному зданию торгового центра пристроен блок технических помещений с инженерным оборудованием, а также навесы над зоной доставки и погрузочно-разгрузочной зоной.

В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан. На прилегающей территории предусмотрено размещение парковки. Завершить строительство объекта планируется в третьем квартале 2018 года.