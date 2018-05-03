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«Мосинжпроект» выберет в середине мае проектировщика самой высокой башни «Москва-Сити»
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«Мосинжпроект» выберет в середине мае проектировщика самой высокой башни «Москва-Сити» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. «Мосинжпроект» подведет итоги конкурса на проектирование 405-метрового небоскреба на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» 15 мая, говорится в общих сведениях о соответствующем конкурсе, размещенных на портале Единой информационной системы в сфере закупок.
"Дата и время подведения итогов — 15 мая 2018 года в 16:00 (мск)", — говорится в карточке закупки. Сумма закупки составляет 1,45 млрд рублей. Конкурс объявлен на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора на период строительства. Объектом строительства является многофункциональный высотный жилой комплекс с подземной автостоянкой на территории «Москва-Сити» по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, владение 13.
Что будет построено
Конкурсная документация предполагает разработку проекта на строительство здания максимальной высотой до 405 м. Наиболее высоким строением «Москва-Сити» на данный момент является 95-этажная башня «Восток» комплекса «Федерация» высотой 374 м, следует из информации на официальном сайте комплекса.
"Мосинжпроект" намерен построить небоскреб, имеющий 104 наземных этажа и 4 подземных, говорится в документации. Общая площадь комплекса составит 281,5 тыс. кв. м, из них площадь жилой части — ориентировочно 200 тыс. кв. м, бизнес-центра — ориентировочно 60 тыс. кв. м.
Жилье разместится с 14 по 98 этажи высотной части корпуса. До 75% квартир составят студии с одной спальней площадью от 60 до 90 кв. м, 18% — студии с двумя спальнями площадью до 125 кв. м, 5% — большие апартаменты с 2-3 спальнями и панорамной ориентацией окон площадью 120-180 кв. м.
Конкурсная документация предусматривает, что на 100-104 этажах разместятся ВИП-апартаменты площадью от 250 до 400 кв. м с отдельно выделенным лифтом. Помещения называются в документации «офисы-жилье» и предполагают возможность размещения рабочей зоны. Исполнитель заказа также должен будет при разработке проекта согласовать с заказчиком возможность интеграции базовых инженерных систем с системой «Умный дом».
Как сообщал ранее журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин, небоскреб планируется построить к 2022 году.
О компании
Принадлежащая Москве компания «Мосинжпроект» объявила о планах построить небоскреб с офисами и апартаментами на территории «Москвы-Сити» в 2015 году, однако позже проект был приостановлен.
"Мосинжпроект" — единый оператор программы развития Московского метрополитена и генеральный проектировщик реконструкции вылетных магистралей и развязок. Помимо управления строительством парка «Зарядье», предприятие реконструировало стадион «Лужники». В 2018 году компания приступила к реализации проекта по строительству на торгово-пересадочных узлов, включающую строительство коммерческой недвижимости.
По данным последней опубликованной финансовой отчетности, выручка «Мосинжпроект» в 2016 году выросла на 65% до 124,9 млрд рублей по сравнению с 2015 годом. Чистая прибыль в 2016 году составила 664,4 млн рублей.
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