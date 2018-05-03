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В строительной сфере Нижнего Поволжья зафиксированы парадоксальные результаты
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В строительной сфере Нижнего Поволжья зафиксированы парадоксальные результаты 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По итогам первого квартала этого года во всех регионах Нижнего Поволжья отмечено падение объема работ в строительстве. В Волгоградской области за первые три месяца это 8,35 млрд рублей или 83,6% к аналогичному периоду прошлого года, в Астраханской области снижение составило 23% — показатель зафиксирован на отметке 2,72 млрд В Калмыкии результат и вовсе совсем скромный — без малого 104 млн рублей, но и снижение там менее очевидное — на 10,7%.
При этом во всех трех субъектах в первом квартале 2018-го отмечен рост ввода жилья в сравнении с началом прошлого года, причем кратный. Так в Волгоградской области введено 151,1 тыс. кв метров жилья, что ровно в 2 раза больше показателя первого квартала 2017 года, в Астраханской области 133 тыс. «квадратов», что больше втрое, а в Калмыкии рост составил 3,4 раза — введено 30,3 тыс. кв м. Интересно, что рост отмечен во всех регионах ЮФО, кроме Крыма и Севастополя (71,9% и 61,9% соответственно). Причем в Адыгее ввод и вовсе вырос сразу в 14 раз.
Почетный строитель России, председатель комиссии по реальному сектору экономики Общественной палаты Волгоградской области Андрей Куприков объясняет: «раньше старались сдать до Нового года и иногда, как говорится, „бегом“ это у застройщиков принимали. Это связано с договорами, закрытием финансового года. А сейчас стали жестче условия приемки и то, что в прежних условиях записали бы в четвертый квартал, теперь нужно действительно сдавать в готовности — на недоделки перестали закрывать глаза». По оценке Куприкова в Волгоградской области по итогам этого года стоит ожидать снижении объемов строительства, «к сожалению, еще на 15-20%».
Ранее «ФедералПресс» писал, что участники отрасли также предрекают дальнейшее падение строительства в Волгоградской области. В силу обнищания населения, даже неплохая ситуация с ипотекой не в состоянии поддержать спрос, считают эксперты.
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