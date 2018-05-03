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Positive Technologies прогнозирует рост продаж MaxPatrol SIEM на 250% в 2018 году
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Positive Technologies прогнозирует рост продаж MaxPatrol SIEM на 250% в 2018 году 

SecurityLab.ru 1 час назад
Positive Technologies представила новую версию продукта MaxPatrol SIEM, пользователи которой смогут оперативнее и точнее выявлять действия злоумышленника в корпоративной сети, и раскрыла годовые показатели и дальнейшие планы развития направления MaxPatrol SIEM на территории России и стран СНГ.
В 2017 году возрастающий интерес к информационной безопасности стимулировал увеличение объема продаж всей продуктовой линейки компании; система MaxPatrol SIEM продемонстрировала почти двукратный рост. В 2018 году эксперты компании ожидают рост продаж на 250% по сравнению с 2017 годом. Только за первый квартал 2018 года продажи продукта в денежном выражении выросли почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Успешное продвижение продукта на рынке связано в первую очередь с его технологической составляющей и очевидной практической ценностью. За последний год MaxPatrol SIEM выбран в качестве платформы для сервисов коммерческого SOC. Около 60% всех внедрений продукта уже выполняется силами наших партнеров, а к концу года мы ожидаем, что это значение вырастет до 75%. Общее число сертифицированных экспертов на рынке России, которые могут внедрять, эксплуатировать и поддерживать продукт самостоятельно, превысило полторы сотни. Все это говорит о зрелости продукта», ― поясняет Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса компании Positive Technologies в России.
Согласно исследованию компании IDC, MaxPatrol SIEM входит в тройку лидеров российского рынка (24,5%). На долю IBM Qradar и ArcSight приходится 25,5% и 24,5% соответственно. Однако, по оценкам IDC, российский рынок SIEM далек от насыщения: средний уровень проникновения среди российских организаций не превышает 15%. Более того, опрос выявил, что не все IT-специалисты хорошо знакомы с SIEM-системами. Такая ситуация представляет собой существенную возможность для производителей продукта — не только с точки зрения рыночного потенциала, но и в связи с вероятным эффектом от кампаний по ознакомлению потенциальных потребителей с концепцией SIEM и по продвижению таких решений.
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