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Три дома ЖК «Горизонт» в Щелкове достроят в III квартале 2018 года
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Три дома ЖК «Горизонт» в Щелкове достроят в III квартале 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Строительство трех многоквартирных домов ЖК «Горизонт» в городе Щелково планируется завершить в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Жилой комплекс «Горизонт», состоящий из трех жилых корпусов А, Б, В с подземной автостоянкой, расположен в микрорайоне Чкаловский на улице Ленина. В ходе совещания с участием инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области, представителей администрации, инициативной группы дольщиков и компании-застройщика ООО «Бизнеслэнд» отмечено, что работы по завершению строительства жилого комплекса осуществляются по графику.
«В настоящее время на объектах завершены работы по наружным инженерным сетям и коммуникациям, ведется монтаж вентиляционного оборудования, устройство внутренних перегородок, благоустройство территории. На объекте работают порядка 50 человек», — отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
Согласно проекту, в новостройках размещены 467 квартир (корпус А — 211 квартир, корпус Б — 160 квартир, корпус В — 96 квартир), общей жилой площадью около 30 тысяч квадратных метров. Подземная автостоянка на 234 машино-места расположена в стилобатной части жилых зданий.
«В конце мая региональным Главгосстройнадзором будет проведена плановая проверка строительства объектов, по результатам которой дольщики многоквартирных домов будут проинформированы о ее итогах. Завершение строительства объектов планируется в третьем квартале 2018 года», — отметил Тагиев.
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