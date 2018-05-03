Строительство трех многоквартирных домов ЖК «Горизонт» в Щелково планируют завершить в июле-сентябре

Строительство трех многоквартирных домов ЖК «Горизонт» в Щелково планируется завершить в III квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«В настоящее время на объектах завершены работы по наружным инженерным сетям и коммуникациям, ведется монтаж вентиляционного оборудования, устройство внутренних перегородок, благоустройство территории. На объекте работают порядка 50 человек. Завершение строительства объектов планируется в III квартале 2018 г.», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

В пресс-службе уточнили, что ЖК «Горизонт» состоит из трех жилых корпусов — А, Б, В с подземной автостоянкой, он расположен по адресу: Щелково, мкр-н Чкаловский, ул. Ленина. Отмечается, что работы по завершению строительства жилого комплекса осуществляются по графику.

Отмечается, что, согласно проекту, в новостройках размещены 467 квартир (корпус А — 211 квартир, корпус Б — 160 квартир, корпус В — 96 квартир), общей жилой площадью около 30 тыс. кв. м. Подземная автостоянка на 234 машиноместа расположена в стилобатной части жилых зданий.