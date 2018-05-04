В Костроме сирота 4 года ждала, пока ей предложат что-то вместо «резиновой» квартиры

Девушка относится к детям, оставшимся без попечения родителей — мать лишили родительских прав, отец умер. За ней была закреплена квартира площадью 18, 3 квадратных метра, но в ней зарегистрированы 8 человек.

Еще в 2014 году комитет социальной защиты населения, опеки и попечительства признал, что заселиться в эту квартиру костромичка не может. Ее включили в список сирот, нуждающихся в жилом помещении. Но на момент прокурорской проверки желанную квартиру девушке никто не предоставил. Пришлось вмешаться. Суд удовлетворил иск прокурора, сейчас у костромички есть своя благоустроенная квартира.