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В Костроме сирота 4 года ждала, пока ей предложат что-то вместо «резиновой» квартиры
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В Костроме сирота 4 года ждала, пока ей предложат что-то вместо «резиновой» квартиры 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме правоохранители добились, чтобы девушка-сирота получила обещанное жилье, сообщает областная прокуратура.
Девушка относится к детям, оставшимся без попечения родителей — мать лишили родительских прав, отец умер. За ней была закреплена квартира площадью 18, 3 квадратных метра, но в ней зарегистрированы 8 человек.
Еще в 2014 году комитет социальной защиты населения, опеки и попечительства признал, что заселиться в эту квартиру костромичка не может. Ее включили в список сирот, нуждающихся в жилом помещении. Но на момент прокурорской проверки желанную квартиру девушке никто не предоставил. Пришлось вмешаться. Суд удовлетворил иск прокурора, сейчас у костромички есть своя благоустроенная квартира.
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