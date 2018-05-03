Потерявшие квартиры из-за взрыва в Ижевске семьи получили сертификаты на жилье

ИЖЕВСК , 3 мая. / ТАСС /. Все семьи, потерявшие квартиры в результате взрыва в многоэтажном доме в Ижевске, получили свидетельства на новое жилье, за исключением семьи предполагаемого виновника происшествия. Об этом в четверг журналистам сообщила замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ольга Дубовцева.

"На сегодняшний день у нас выданы свидетельства 31 семье из 32, проживавших ранее в подъезде № 5 261-го дома (по улице Удмуртской)", — сказала она.

Дубовцева уточнила, что у семьи Копытовых, членом которой является обвиняемый в происшествии, по объективным причинам не готовы все необходимые документы. «На сегодняшний день нет решения суда о признании его действий противоправными и, соответственно, без решения суда мы не можем принять решение об обеспечении их жильем, либо отказе в этом. Поэтому как только у нас появятся все документы, тогда у нас такое решение будет принято», — сказала она.

Два свидетельства

Технически семьи получили по два свидетельства — одно за счет федеральных, а второе — за счет республиканских средств — на общую сумму в 82 млн рублей, из которых Удмуртия выделят 27 млн рублей. «Мы рассчитывали первые свидетельства из 35 тыс. 348 рублей за 1 кв. м, было понятно, что этого недостаточно для приобретения жилья. И поэтому республика приняла решение произвести доплату до среднерыночной — по данным статистики, это 44 тыс. 830 рублей», — пояснила она.

По этим документам люди могут купить жилье на первичном или на вторичном рынке. Дубовцева отметила, что жителей, потерявших свои квартиры во время взрыва, республика включила в перечень категорий на льготную ипотеку под 6% годовых при покупке квартир в строящемся жилье. «Срок действия свидетельства — шесть месяцев с даты выдачи. Мы рассчитываем, что у нас в течение ближайших, я думаю, 1-2 месяцев все договоры уже будут на оплату предъявлены», — сказала чиновница.

Новая квартира

Первой в свою новую квартиру пригласила журналистов в гости Ольга Кожевникова . Во время взрыва женщина потеряла мужа и внучку, она призналась журналистам, что ничто не способно вернуть погибших, однако «дальше жить надо». «Хочется всех поблагодарить за участие, за то, что я такую поддержку ощущала все это время. Поддержка была абсолютно во всем: и моральная, и материальная, куда бы мы ни обратились, нам все документы очень быстро восстанавливали, в этом плане просто низкий поклон всем службам», — сказала она.

По ее словам, она самостоятельно искала квартиру и рассмотрела около 6-7 вариантов. В итоге остановилась на трехкомнатной квартире с хорошим ремонтом в доме, неподалеку от своего старого жилья. «Район имел значение, потому что у меня еще свекровь, она как раз живет через дорогу от Удмуртской, 261, поэтому мне далеко нельзя было уезжать, сейчас я к ней бегаю, 15-10 минут и у нее», — сказала Кожевникова.

В новую квартиру она со своим сыном Егором переехала 16 марта, и через месяц уже рассчитывает получить все необходимые документы об оформлении сделки. «16 мая получаем документы, там уже новоселье будет», — говорит она. Площадь нового жилья составляет 60,1 кв метр, чуть больше, чем в старой квартире. Оно обошлась семье в 4 млн рублей, из которых 3,5 млн рублей составили средства жилищного сертификата.

ЧП в Ижевске

В результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Ижевске 9 ноября произошло обрушение углового подъезда дома. В результате обрушения погибли семь человек, в том числе двое детей, пострадали трое подростков. По данным СК РФ, мотивом для совершения преступления, по предварительным данным, стала личная неприязнь одного из жильцов к соседям.

Следствие задержало Александра Копытова , проживавшего вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

11 ноября Октябрьский районный суд Ижевска арестовал Копытова на два месяца, 10 января продлил решение о содержании под стражей до 4 марта. Позже экспертиза выявила у Копытова психиатрическое заболевание и 7 марта его перевели на лечение в стационар на период предварительного расследования.